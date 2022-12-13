İklim aktivistinden olaylı eylem! Polis zor kurtardı
Almanya’nın Mainz şehrindeki iklim aktivistleri trafiğin en yoğun olduğu saatlerde kendilerini asfalta yapıştırdı. Ancak elini asfalttan ayıramayan aktivist polis ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında asfalt kesilerek kurtarılabildi.
Almanya’nın Maiz şehrindeki Binger Caddesi’nde kendilerine Letzte Generation (Son Nesil) adını veren 6 iklim aktivisti eylem yaptı.
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Caddenin ortasına oturan eylemcilerden dördü kendisini asfalta yapıştırarak eylemlerine başladı.
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Daha düşük hız limiti ve sübvansiyonlu toplu taşıma biletlerine yönelik taleplerini anlattıkları bir pankart açan eylemciler trafiği bir süreliğine kilitledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.
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Kendisini asfalta yapıştıran diğer üç eylemci polisin olay yerine gelmesinden sonra kaçmayı başardı.
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