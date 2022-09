İklim değişikliğini yavaşlatmanın yolları neler?

2. ET VE ET ÜRÜNLERİ YERİNE BİTKİSEL ÜRÜNLERLE BESLENMEK



Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 15, et ve süt ürünlerinin üretiminden kaynaklanıyor. Bu üretim, biyoçeşitlilik kaybına, toprakların kirlenmesine ve kirliliğe de yol açabiliyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) bu yıl küresel ısınmayı azaltmak için 2030 yılına kadar emisyonların yarı yarıya azaltılması gerektiğini belirttiğinde, sera gazlarını azaltmak için en büyük katkının "bitkisel proteini yüksek, et ve süt ürünleri düşük diyetlere" geçiş ile yapılacağını vurguladı. Dolayısıyla vejetaryen ya da daha da iyisi vegan olmak, iklim değişikliği üzerindeki etkilerini azaltmak isteyenler için hiç de zor değil gibi görünüyor. İklim dostu bitki bazlı etlerin yaygınlaşması bu seçimi daha da kolaylaştırıyor. Boston Consulting Group'a göre bitkiler şu ana kadar proteinin yalnızca yüzde 2'sini sağlıyor. Ancak bu oranın 2035 yılına kadar yüzde 11'e yükselmesi bekleniyor. Et ve süt ürünlerine olan talebimin azalması halinde bu artışın daha da hızlanabileceği belirtiliyor.