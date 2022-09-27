İklim değişikliğini yavaşlatmanın yolları neler?
Bireylerin karbon ayak izleri küresel fosil yakıt şirketlerinin ürettiği emisyonun yanında çok küçük kalsa da, iklim kriziyle mücadele etmek için herkesin yapabileceği şeyler var.
Birçoğumuz, iklim değişikliği nedeniyle daha sık yaşanan orman yangınlarını, kasırgaları ve selleri engelleyemediğimizden yakınıyoruz. Doğayı kirleten fosil yakıt şirketlerinin durdurulamayacağına, hükümetlerin onlara ilişkin gereken düzenlemeleri yapamayacağına, emisyon azaltma hedeflerine asla ulaşılamayacağına dair bir inanç var. Ancak bireysel olarak - ve nihayetinde kolektif olarak - küresel ısınmayı artıran sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına katkı sağlamak için yapabileceğimiz pek çok şey var.
1. UÇAKLARI VE BENZİNLİ ARAÇLARI TERK EDİP, OTOBÜS, TREN VE BİSİKLET KULLANMAK
Dünyadaki emisyonların yaklaşık beşte biri karayolu trafiği başta olmak üzere ulaşımdan kaynaklanıyor. Emisyonları azaltmanın kolay bir yolu, benzinli araçlardan vazgeçip trenlere, bisiklete, e-araçlara ve mümkün olan her yerde sıfır emisyonlu ulaşım aracı olan yürümeye yönelerek ulaşımı karbondan arındırmak. Şehirlerde, e-scooter'lardan e-otobüslere kadar elektrikli ulaşım seçenekleri A noktasından B noktasına seyahati düşük emisyonlu hale geliyor. Benzinli bir otomobilin üretim ve kullanım aşamasındaki emisyonları hesaba katıldığında, elektrikli bir scooter'dan 10 kat daha fazla karbon pompalıyor.
Dünya nüfusunun uçağı kullanan yaklaşık yüzde 10'unun uçak yerine treni tercih etmesinin de büyük bir etkisi olabilir. Avrupa şehirleri arasındaki bir tren yolculuğu, aynı kentler arasında yapılan bir uçuştan yüzde 90'a kadar daha az karbondioksit yayıyor.
2. ET VE ET ÜRÜNLERİ YERİNE BİTKİSEL ÜRÜNLERLE BESLENMEK
Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 15, et ve süt ürünlerinin üretiminden kaynaklanıyor. Bu üretim, biyoçeşitlilik kaybına, toprakların kirlenmesine ve kirliliğe de yol açabiliyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) bu yıl küresel ısınmayı azaltmak için 2030 yılına kadar emisyonların yarı yarıya azaltılması gerektiğini belirttiğinde, sera gazlarını azaltmak için en büyük katkının "bitkisel proteini yüksek, et ve süt ürünleri düşük diyetlere" geçiş ile yapılacağını vurguladı. Dolayısıyla vejetaryen ya da daha da iyisi vegan olmak, iklim değişikliği üzerindeki etkilerini azaltmak isteyenler için hiç de zor değil gibi görünüyor. İklim dostu bitki bazlı etlerin yaygınlaşması bu seçimi daha da kolaylaştırıyor. Boston Consulting Group'a göre bitkiler şu ana kadar proteinin yalnızca yüzde 2'sini sağlıyor. Ancak bu oranın 2035 yılına kadar yüzde 11'e yükselmesi bekleniyor. Et ve süt ürünlerine olan talebimin azalması halinde bu artışın daha da hızlanabileceği belirtiliyor.