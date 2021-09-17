İklim krizi pandemide 17 bin can aldı
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), aşırı hava koşulları ve koronavirüsün birleşiminden doğan felaket nedeniyle 17 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), pandemi sürecinde meydana gelen iklim felaketlerinin raporunu paylaştı.
IFRC, aşırı hava koşulları ve Covid-19’un dünya çapında yıkıcı etkiler için nasıl birleştiğini inceleyen analizinde, iklim felaketlerinin Mart 2020'den bu yana en az 139,2 milyon insanı etkilediğini belirtti.
Raporda, ‘Covid-19 ve iklim krizi insanların acı çekmesine neden olmak için birlikte çalışıyor’ ifadeleri yer alırken, pandeminin başından bu yana fırtınalar, kuraklıklar, sel ve diğer aşırı hava felaketlerinin bu 17 bin 242 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu aktarıldı.
Raporda, geçtiğimiz 18 ayda 658 milyon kişinin aşırı sıcaklara maruz kaldığının altı çizildi.
Bu süreçte en çok can kaybına neden olan felaketin 2020 yılında İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda dahil olmak üzere Batı Avrupa ülkelerini vuran sıcak hava dalgası olduğu vurgulanırken 6 bin 340 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sıcak hava dalgasının ardından en fazla can kaybına neden olan felaketin 2020 yılında Hindistan’da meydana gelen sel felaketi olduğu belirtilirken, bin 922 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.