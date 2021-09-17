İklim krizi pandemide 17 bin can aldı

Raporda, ‘Covid-19 ve iklim krizi insanların acı çekmesine neden olmak için birlikte çalışıyor’ ifadeleri yer alırken, pandeminin başından bu yana fırtınalar, kuraklıklar, sel ve diğer aşırı hava felaketlerinin bu 17 bin 242 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu aktarıldı.