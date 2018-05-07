Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek ?

Kimler ikramiye alacak? Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?



Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye haberleri sizlerle! Hükümetin açıkladığı pakette yer alan 'emekli ikramiyesi' sonrası milyonlarca emekli gözünü bu habere çevirdi. Edinilen son bilgiye göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklimiz bu Ramazan Bayramı'ndan önce muhtemelen Haziran başında 1.000 liralık bayram ikramiyesini almış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini anımsatarak, ikramiye alacaklara ilişkin bilgi verdi. Ancak emeklilerle ilgili merak edilen sorular var. İşte 10 soruda emekli ikramiyesi...