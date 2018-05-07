Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek ?
Milyonlarca kişiye rahat bir nefes aldıracak olan ikramiyeler ne zaman ve kadar yatacak ?
Kimler ikramiye alacak? Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye haberleri sizlerle! Hükümetin açıkladığı pakette yer alan 'emekli ikramiyesi' sonrası milyonlarca emekli gözünü bu habere çevirdi. Edinilen son bilgiye göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklimiz bu Ramazan Bayramı'ndan önce muhtemelen Haziran başında 1.000 liralık bayram ikramiyesini almış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini anımsatarak, ikramiye alacaklara ilişkin bilgi verdi. Ancak emeklilerle ilgili merak edilen sorular var. İşte 10 soruda emekli ikramiyesi...
İKRAMİYEDEN KİMLER YARARLANACAK?
12.3 milyon kişi bayram ikramiyesi alacak. SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR ÖDENECEK?
Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekliler ve maluller biner lirayı alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiye tutarı hisse veya iş göremezlik oranına göre farklılık gösterecek. İkramiyede kesinti ve haciz yapılamayacak.