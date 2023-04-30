İktidara yakın iki araştırma şirketi paylaştı: İşte parti parti son oy oranları
İktidara yakın şirketler Optimar Araştırma ve Areda Survey son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. İşte partilerin ve adayların son oy oranları
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 25-29 Nisan tarihleri arasında yapılan son araştırma sonuçlarını paylaştı.
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Areda Survey da 14 bin 193 kişi ile yapılan 28 Nisan 2023 tarihli seçim araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
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İktidara yakın iki araştırma şirketinin sonuçlarına göre seçimi Erdoğan kazanıyor.
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OPTİMAR ANKET SONUÇLARI
Yapılan açıklamaya göre, 25-29 Nisan tarihleri arasında 3005 katılımcı ile bilgisayar destekli yüz yüze anket (CAPI) ve bilgisayar destekli telefon anketiyle (CATI) 77 ilde ve % 95 güven aralığında +-1,8 hata payı ile gerçekleştirildi.
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