İktidara yakın iki araştırma şirketi paylaştı: İşte parti parti son oy oranları

OPTİMAR ANKET SONUÇLARI

Yapılan açıklamaya göre, 25-29 Nisan tarihleri arasında 3005 katılımcı ile bilgisayar destekli yüz yüze anket (CAPI) ve bilgisayar destekli telefon anketiyle (CATI) 77 ilde ve % 95 güven aralığında +-1,8 hata payı ile gerçekleştirildi.