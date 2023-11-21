İktidarın ''müjdesi'ni sel aldı! Fırtına dindi gerçek ortaya çıktı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Espiye ilçesi Yalı Mahallesi'nde de etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Ordu güzergahında hasara yol açtı.