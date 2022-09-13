İl il, ilçe ilçe TOKİ'nin ucuz konut projeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün duyurduğu TOKİ'nin ucuz konut kampanyasında ucuz konutların yapılacağı iller ve ilçeler açıklandı. İşte o liste...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev alma hayali kuran vatandaşlar için uygun fiyatlı taksit ödemelerinin sunulduğu ve 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı.
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Erdoğan yaptığı açıklamayla 608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabileceğini duyurdu.
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3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.
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Öte yandan TOKİ'nin internet sitesinde yapılan duyuruyla ucuz konutların inşa edileceği il ve ilçelerin listesi de paylaşıldı. İşte tam liste...
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