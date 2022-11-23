İl sayısı 93'e çıkabilir: İşte seçime kadar il olması beklenen ilçeler

Türkiye, Haziran 2023'teki seçimlere hazırlanıyor. Seçimlere adım adım yaklaştıkça yeni gelişmeler yaşanırken dikkat çeken bir ortaya atıldı. Türkiye'nin 81 olan il sayısının artabileceği öne sürüldü. İddiaya göre 81 olan il sayının 93'e yükseleceği, 12 ilçenin il olabileceği belirtildi.

İddia, yaptığı seçim anketleriyle tanınan ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki'den geldi. Pösteki'nin iddiasına göre il olabilecek ilçeler arasında Alanya, Çorlu, İnegöl de var. Söz konusu iddia sonrası 12 ilçede il olma heyecanı başladı. İşte il olabilecek ilçelerin isimleri...