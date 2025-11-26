İlber Ortaylı'dan Ayasofya'daki restorasyon rezaleti için çok konuşulacak tepki
Ayasofya'da başlatılan restorasyonda yaklaşık bin 500 yıllık tarihi yapının içine yüksek tonajlı kamyonlar sokulması tartışmalara neden olmuştu. Konuyla ilgili ne diyeceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tepkisi çok sert oldu.
Ayasofya’da başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti.
1 / 17
Neredeyse bin 500 yıllık tarihi mirasın içinde yüksek tonajlı kamyonların kullanıldığı, zemin üzerinde ağır araçlarla çalışma yapıldığı görüldü.
2 / 17
İmparator Kapısı’nın bulunduğu girişte vinçle işlem yapılması da yapıya zarar verme riski nedeniyle tartışma yarattı.
3 / 17
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya'da yürütülen çalışmalara ilişkin, "Çalışmalarda kullanılması planlanan en büyük araç 45 ton ağırlığındadır. Bu aracın metrekareye düşen ağırlığı ise 6 tondur. Hazırlanan özel zemin, en ağır aracın ağırlığını güvenle taşıyacak kapasitededir" açıklamasını yapmıştı.
4 / 17