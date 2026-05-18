İlçe meydanına korkunç infaz: Belediye çalışanı 9 kurşunla öldürüldü!
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 40 yaşınaki belediye personeli A.H., hayatını kaybetti.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bugün saat 11.30 sıralarında ilçe meydanında yürüyen belediye personeli A.H. (40), kimliği henüz tespit edilemeyen bir saldırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, vücudunun çeşitli yerlerine 9 mermi isabet eden A.H.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, belediye çalışanının cansız bedeni otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, cinayet şüphelisinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)