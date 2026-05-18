İlçe meydanına korkunç infaz: Belediye çalışanı 9 kurşunla öldürüldü!

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bugün saat 11.30 sıralarında ilçe meydanında yürüyen belediye personeli A.H. (40), kimliği henüz tespit edilemeyen bir saldırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.