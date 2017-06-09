İlçe sular altında kaldı !

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Yaklaşık 2.5 saat süren yağmur yağışının ardından uzun yıllardır görünmeyen bir sel yaşandı. Tüm halkıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can ve mal kaybının olmaması en büyük tesellimiz. İlçede yaklaşık 40 ev ile 70 işyeri hasar gördü. Deri Organize Sanayi bölgesindeki işyerlerinde maddi hasarlar meydana geldi. Bazı binaların Bodrum katları tamamen suyla doldu. İlçe merkezinde sel suları nedeniyle asfalt yollar ve kilit parke taşları hasar gördü. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ardından onarım ve tadilata başlayacağız" diye konuştu.



