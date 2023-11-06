İlçede gezinen bozayı bu sefer evin bahçesine girdi!
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde son günlerde ilçenin farklı noktalarında görülen bozayı, bu kez bir evin bahçesinde görüntülendi.
Kaynak: DHA
Yeniçağa ilçesinde son günlerde mahalle aralarında gezerken görüntülenen bozayı, dün gece saatlerinde Gölyüzü Mahallesinde görüldü.
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Mahallelinin uzaklaştırmak için günlerdir aradığı ayı, bir evin bahçesine girdi.
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Ellerinde fenerle aradıkları ayıyla karşı karşıya gelen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Korkan ayı, koşarak uzaklaştı.
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