İlçeden büyük mahalle! Muhtar, belediye başkanı gibi ilgi görüyor

Mahallesinin farkındalığı ile gurur duyduğunu ifade eden Tekeler Mahalle Muhtarı Ersin Erçetin, "Resmiyette 2 bin nüfusumuz var ama genelde bu rakam 3 bine yakın. Karpuzlu merkez nüfusu ile bin bin 970 civarı. Tekeler Mahallesi olarak hem nüfus hem de yüzölçümü verilerine göre bağlı olduğumuz ilçemiz Karpuzlu'dan büyüğüz. Bu bizim için bir ayrıcalık. Karpuzlu ilçe merkezinde 4 muhtar 1 belediye başkanı var ve ben burada tekim. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da bir belediye başkanı gibi ilgi gösteriyorlar. Ben de sorun ve taleplerini dinleyerek elimden geldiğince imkanlar ölçüsünde sorunları ortadan kaldırmak için çalışıyorum" diye konuşarak kendisine destek veren mahalle halkına teşekkür etti.