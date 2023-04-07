İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama...

Riskli değerlendirilen ve uyuşturucu olabileceğinden şüphelenilen kargo gönderisi narkotik dedektör köpekler aracılığıyla arandı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan gönderinin içerisinde iki adet süs eşyası olduğu görüldü.