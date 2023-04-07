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  4. İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama...

İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama...

Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri operasyonda metamfetamin cinsi uyuşturucudan üretilen süs eşyası ele geçirdi.

İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama... - Resim: 1

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri kargo biriminde gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, yurt dışına gideceği belirlenen bir kargo incelemeye alındı.

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İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama... - Resim: 2

Riskli değerlendirilen ve uyuşturucu olabileceğinden şüphelenilen kargo gönderisi narkotik dedektör köpekler aracılığıyla arandı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan gönderinin içerisinde iki adet süs eşyası olduğu görüldü. 

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İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama... - Resim: 3

Kutuda başka bir şey bulunmaması ve köpeklerin gösterdiği tepki üzerine eşyalarda uyuşturucu olabileceği ihtimali göz önüne alınarak süs eşyaları uyuşturucu testine tabi tutuldu.

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İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama... - Resim: 4

Yapılan analiz sonucu eşyaların malzemesinde metamfetamin cinsi uyuşturucu kullanıldığı tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince toplamda 6 kilo 450 gram ağırlığında süs eşyası görünümünde metamfetamin ele geçirildi.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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