İlk defa oy kullanacaklar hangi cumhurbaşkanı adayına oy verecek?
14 Mayıs'ta yaklaşık 5 milyon vatandaş ilk defa oy kullanacak. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuk, yakın gelecekte genç seçmen sayısının artacağına dikkat çekerek, gençlerin Cumhurbaşkanı tercihini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde 64 milyon 113 bin 941 oy kullanacak. Seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 oldu.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı verileri göre 5 milyona yaklaşan sayıda genç, 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerin yüzde 8'inden fazlasını oluşturan gençlerin oy tercihlerinin seçimleri nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki DW Türkçe'den Aynur Tekin'e genç seçmenlerin tercihlerini ve seçim sonucuna etkilerini yorumladı.
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, yaptıkları araştırmalara göre ilk kez oy kullanacak 5 milyon seçmenin en çok Kılıçdaroğlu'nu, ikinci olarak Erdoğan'ı ve ardından İnce'yi desteklediğini söylüyor.