İlk defa oy kullanacaklar hangi cumhurbaşkanı adayına oy verecek?

Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde 64 milyon 113 bin 941 oy kullanacak. Seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 oldu.