İlk Evim Konut Kredisi için en düşük faizi alan banka belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredi kullanımını sınırlandırmıştı. Bir tarafta krediye ulaşma zorluğu diğer tarafta artan konut fiyatları ve hayatımızın gerçeği olan düşük gelir yüksek enflasyon nedeniyle konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar kara kara düşünürken yıl sonuna kadar TBMM'ye gelmesi beklenen yeni bir düzenleme dikkat çekti.