İlk Evim Konut Kredisi için en düşük faizi alan banka belli oldu
Krediye ulaşma zorluğu nedeniyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredilerini yakından takip etmeye devam ederken, bankalar İlk Evim Konut Kredisi kampanyalarını peş peşe duyurmaya başladı. Peki 3 milyon TL üzerinden hesaplandığında en düşük faizi hangi banka istiyor ?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredi kullanımını sınırlandırmıştı. Bir tarafta krediye ulaşma zorluğu diğer tarafta artan konut fiyatları ve hayatımızın gerçeği olan düşük gelir yüksek enflasyon nedeniyle konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar kara kara düşünürken yıl sonuna kadar TBMM'ye gelmesi beklenen yeni bir düzenleme dikkat çekti.
Konut sahibi olmayı hayal eden dar ve orta gelirli vatandaşlar için yeni bir müjde geldi. Artan kredi faiz oranları nedeniyle ev sahibi olmanın zorlaştığı bir dönemde, "İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası" kapsamında ilk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faizle kredi sağlanacak.
Konut sahibi olmayı hayal eden dar ve orta gelirli vatandaşlar için yeni bir müjde geldi. Artan kredi faiz oranları nedeniyle ev sahibi olmanın zorlaştığı bir dönemde, "İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası" kapsamında ilk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faizle kredi sağlanacak.
Bu yeni yasa daha TBMM'ye gelmeden hızlı davranan bazı bankalar "ilk evim konut kredisi" vermeye başladı bile... Peki ilk evim konut kredisi için en düşük faiz isteyen banka hangisi ? İşte 3 milyon TL'lik kredi üzerinden örnek hesaplamalar...