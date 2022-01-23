İlk kadın inşaat mühendisinin yaptığı köprü koruma altına alındı

Kadın olduğu için şehir dışında görev yapması istenmeyen Gürayman, dönemin Valisi Nevzat Tandoğan'ın da karşı çıkmasına rağmen köprü inşaatında tek kadın olarak çalıştı. Gürayman, köprü inşaatında çalışan ve paralarını alamadıkları gerekçesiyle işi bırakmak isteyen işçileri ikna ederek, köprünün yapımını tamamladı. Yöre halkı, asıl ismi Karaboğaz olan köprüye, Gürayman'a olan sevgileri nedeniyle 'Kız Köprüsü' ismini verdi.