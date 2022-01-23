İlk kadın inşaat mühendisinin yaptığı köprü koruma altına alındı
Anıtkabir'in inşaatında da görev alan Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ın Ankara-Beypazarı kara yolunda Karaboğaz mevkiinde 1936 yılında inşa ettiği köprü, 2018 yılından itibaren tescilli yapı olarak korunuyor.
Sabiha Rıfat Gürayman, Yüksek Mühendis Mektebi'nden (İstanbul Teknik Üniversitesi) ilk kadın inşaat mühendisi olarak 1933'te mezun olduktan sonra Ankara'ya Bayındırlık Müdürlüğü'ne atandı. Ülkenin yeniden imar çalışmalarında önce okul inşaatlarında görev alan Gürayman, 1936'da Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Karaboğaz mevkiindeki köprü inşaatında da çalışmak istedi.
Kadın olduğu için şehir dışında görev yapması istenmeyen Gürayman, dönemin Valisi Nevzat Tandoğan'ın da karşı çıkmasına rağmen köprü inşaatında tek kadın olarak çalıştı. Gürayman, köprü inşaatında çalışan ve paralarını alamadıkları gerekçesiyle işi bırakmak isteyen işçileri ikna ederek, köprünün yapımını tamamladı. Yöre halkı, asıl ismi Karaboğaz olan köprüye, Gürayman'a olan sevgileri nedeniyle 'Kız Köprüsü' ismini verdi.
Gürayman, daha sonra Anıtkabir ve TBMM'nin inşaatlarında da görev aldı. 1963'te emekli olan Gürayman, eşi Remzi Gürayman'ın 1993'te hayatını kaybetmesinden sonra yerleştiği İzmir'de, 4 Ocak 2003'te 93 yaşında vefat vetti.
KORUMA ALTINA ALINDI
Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisinin yaptığı kemer köprü, 1998 yılından sonra kullanım dışı kaldı. Köprünün bakım ve onarımından sorumlu olan Karayolları Genel Müdürlüğü, Kız Köprüsü'nün gelecek kuşaklara aktarılması, koruma altına alınması için Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurdu.