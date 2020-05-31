İlk karantina uygulanan ilçede koronavirüs hortladı!

Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, Borçka ilçesi ve Aralık köyü, 2 Nisan'da, 15 gün süreyle karantinaya alındı. Gece yarısı başlatılan karantina uygulamasıyla ilçenin giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, ilçeye giriş ve çıkışa izin vermiyor. Karantina uygulamasıyla ilçedeki cadde ve sokaklar, bugün sessizliğe büründü. Karantinadan haberdar olmayanların da ilçeden çıkışlarına izin verilmedi.