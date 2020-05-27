Koronavirüsten hangi ilde kaç kişi öldü? İlk kez canlı yayında açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 158 bin 762, can kaybının ise 4 bin 397 olduğu, 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 121 bin 507'ye ulaştığı açıklandı. Türkiye'de hangi ilde kaç kişinin hayatını kaybettiği de ilk kez A Haber'de açıklandı. İşte il il koronavirüs tablosu...

