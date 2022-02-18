İlk kez cinsel ilişki yaşayan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği hastanede öğrendi
ABD'de yaşayan 18 yaşındaki Chloe Lowery, ilk kez cinsel ilişkiye girdikten sonra kızarıklık, şişkinlik ve yüz felci şikayetiyle doktora başvurdu. Genç kızın spermin içinde bulunan bir maddeye karşı alerjisi olduğu belirlendi.
Cinsel ilişkiye alerjisi olduğunu keşfeden öğrenci nadir görülen durumu hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yaparak benzer deneyime sahip olan kişilere ulaşmaya çalıştığını dile getirdi.
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18 yaşındaki genç kız, cinsel ilişkisinden sonra vücudunda meydana gelen değişikleri fark ettiğinde soluğu hastanede aldı. Bir dizi tahlilden sonra meniye karşı nadir görülen bir alerjik reaksiyon olarak seminal plazmaya aşırı duyarlılığı olduğunu öğrendi.
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Nadir görülen bu durumla yaşamaya çalıştığını ifade eden Lowery, "Saatlerce yüzümde bir yanma hissettim. İnsanlarla bunu konuşmak konusunda çok utanıyordum.
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"Ancak cesaretimi toplayarak durumu sosyal medyadan anlattım. Amacım benimle aynı durumda olan insanlara ulaşarak farkındalık yaratmak" dedi.
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