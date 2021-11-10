İlk kez göreceksiniz! Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası ziyarete açıldı

"VATANDAŞLARIMIZ HER YERDE ANMAYA DEVAM EDİYOR"



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, AA muhabirine, her yıl 29 Ekim, 10 Kasım gibi önemli günlerde bir öncekinden daha farklı ve daha özel etkinlik yapmak istediklerini söyledi.