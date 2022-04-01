İlk oruç yarın: İşte il il 2022 iftar ve sahur vakitleri
İslam dünyasının her yıl idrak ettiği Mübarek Ramazan ayı geldi. İlk oruca bu gece kalkılacak. İşte il il iftar ve sahur vakitleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı Ramazan İmsakiyesi takvimi açıklandı. Buna göre; 81 ilin 30 günlük iftar ve sahur saatleri belli oldu.
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Sahura bu gece kalkılacak
81 ilde yaşayan Müslümanlar, 1 Nisan Cuma gecesini 2 Nisan Cumartesi gecesine bağlayan gece yani bu gece, ilk sahurunu yapacak.
İlk sahur yemeği imsak ile son bulduktan sonra 2 Nisan Cumartesi günü ilk oruç tutulacak.
İlk iftar akşam ezanının okunması ile 2 Nisan Cumartesi akşamı açılacak.
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2022 Ramazan İmsakiyesi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 2022 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. Türkiye'deki tüm iller için sahur ve iftar vakitlerini sizler için derledik.
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İL İL 2 NİSAN CUMARTESİ RAMAZAN İMSAKİYESİ
İSTANBUL
SAHUR: 05.12 İFTAR:19.36 TERAVİH:20.58
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