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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya yanında neler götürdü?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya yanında ne götürdüğünü açıkladı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya yanında neler götürdü? - Resim: 1

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile gerçekleştirilen röportajı paylaştı.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya yanında neler götürdü? - Resim: 2

Gezeravcı, “Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya yanında neler götürdü? - Resim: 3

“Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim"

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya yanında neler götürdü? - Resim: 4

"Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri"

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