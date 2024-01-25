İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya yanında neler götürdü?
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya yanında ne götürdüğünü açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile gerçekleştirilen röportajı paylaştı.
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Gezeravcı, “Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:
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“Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim"
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"Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri"
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