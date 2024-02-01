İlk Türk astronotun uzay deneylerine kadın eli değdi

Uzaya adını yazdıran en genç isimlerden biri olan 27 yaşındaki doktora öğrencisi Celayir'in projesinde ise moleküler biyolojinin modern gen düzenleme tekniklerinden bir tanesi olan Crispr tekniğinin mikro yerçekimi ortamda bitkiler üzerindeki etkinliği araştırılıyor ve bitkilerin sağlığı ile verimini artırmak hedefleniyor. Bilim misyonları için NASA laboratuvarlarında da çalışan bilim insanları, projelerinin detaylarını anlattı.