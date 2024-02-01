İlk Türk astronotun uzay deneylerine kadın eli değdi
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı 13 deneyin 4'üne kadın eli değdi. Deneylerde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 2 kadın bilim insanın çalışması yer aldı.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzayda deneyler gerçekleştirmeye devam ediyor. Gezeravcı tarafından gerçekleştirilmesi beklenen 13 deneyin 4'ünde ise kadın bilim insanlarının imzası yer alıyor.
Bu projelerden ikisinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Didem Balkanlı ve üniversitede doktora öğrencisi olan Tuğçe Celayir'in imzası bulunuyor.
Prof. Dr. Balkanlı'nın yürütücüsü olduğu Algalspace ile literatürde ilk kez kutup alglerinin uzayda kullanımına yönelik bir çalışma gerçekleştiriliyor. Projeyle aslında Türkiye'nin kutup çalışmalarıyla uzay çalışmaları da birleştirilmiş oluyor.
Uzaya adını yazdıran en genç isimlerden biri olan 27 yaşındaki doktora öğrencisi Celayir'in projesinde ise moleküler biyolojinin modern gen düzenleme tekniklerinden bir tanesi olan Crispr tekniğinin mikro yerçekimi ortamda bitkiler üzerindeki etkinliği araştırılıyor ve bitkilerin sağlığı ile verimini artırmak hedefleniyor. Bilim misyonları için NASA laboratuvarlarında da çalışan bilim insanları, projelerinin detaylarını anlattı.