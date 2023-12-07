İlknur usta ''elinin hamuruyla erkek işine karışma'' diyenleri pişman etti
Erzincan'da sanayiye gelenler bobinajcı İlknur ustayı karşılarında görünce çok şaşırıyor... 29 yaşındaki üniversite mezunu İlknur Uludoğan dede mesleği olan bobinaj ustalığı ile "elinin hamuruyla erkek işine bulaşma" diyenleri pişman etti.
Kaynak: DHA
Erzincan'ın Menderes Mahallesi’nde yaşayan Uludoğan ailesinin 2 çocuğundan İlknur, küçük yaşta bobinaj ustası dedesi İbrahim Uludoğan'ın yanında çıraklık yapmaya başladı.
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Akranları bebekle oynarken kendisi atölyede çalışan İlknur, ilk, orta ve lise eğitiminden sonra dede mesleğini sürdürmeye karar verdi.
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü bitiren Uludoğan, emekli olan babası Mehmet Uludoğan'dan kalan atölyede bobinaj ustalığı yapıyor.
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Bir taraftan da aynı alanda yüksek lisans yapan İlknur Uludoğan, severek çalıştığını söyledi.
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