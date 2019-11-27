İlkokul terk çoban, İngiltere'de patron oldu

"Ben Suruç’ta çobanlık, tarım işçisi ve fırında çalışıyordum. Maddi durumumuz iyi olmadığı için ilkokul 3'üncü sınıfta okulu bıraktım. Burada yaptığım işler bana çok basit geliyordu. Hep büyük işleri hayal ediyordum. Bunun için ilk kez doğduğum topraklardan çıkıp Marmaris çalışmaya gittim. Burada bir restoranın bulaşıkhanesinde çalıştım. Bu sırada müşterilerimizle diyalog kurabilmem için İngilizce öğrenmem gerekiyordu. Azmettim kısa sürede bu dilli öğrendim. Bu sırada tatile gelen eşim Nikola’yla tanıştım. Eşim hamile kalınca çocukların geleceği için İngiltere’ye yerleşme kararını aldık. Şimdi 10 yaşında oğlum Adem Yusuf ile 12 yaşındaki kızım Ella Beyaz’a mutlu bir hayat bırakmanın gururunu yaşıyorum."