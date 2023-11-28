İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı

E.S., okul çıkışında kedisini alan annesi S.Ö.S. ile eve döndü. Evde, belinde ağrı olduğunu söyleyen E.S., annesinin ısrarı üzerine yaşananları anlattı. Sırtında morluklar da oluşan E.S., hastaneye götürülüp, darp raporu alındı. Ardından da müdür yardımcısı M.S.G. hakkında Milas Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.