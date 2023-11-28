İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı
Muğla'nın Milas ilçesinde bir ilkokulda müdür yardımcısının 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı. Yaralanan çocuğun ailesi suç duyurusunda bulunurken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Olay, 6 Ekim'de ilçeye bağlı Sakarya İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun müdür yardımcısı M.S.G., koridordaki birinci sınıf öğrencisi E.S.'yi koltuk altından tutup, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlattı.
E.S., okul çıkışında kedisini alan annesi S.Ö.S. ile eve döndü. Evde, belinde ağrı olduğunu söyleyen E.S., annesinin ısrarı üzerine yaşananları anlattı. Sırtında morluklar da oluşan E.S., hastaneye götürülüp, darp raporu alındı. Ardından da müdür yardımcısı M.S.G. hakkında Milas Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Durumun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bildirilmesi üzerine M.S.G. hakkında idari soruşturma başlatılıp, 19 Ekim'de açığa alındı. İdari para cezası da verilen M.S.G., 3 Kasım'da tekrar görevine iade edildi. M.S.G. hakkında başlatılan adli soruşturma sürerken, olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde Müdür Yardımcısı'nın E.S.'yi koltuk altından tutup, diğer öğrencilerin gözü önünde sınıfın içine doğru fırlatması yer alıyor.