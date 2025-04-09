İmamoğlu ailesinin evinde ne bulundu? Özgür Özel açıkladı: ''Çıka çıka bu çıktı''
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve babasına ait evlerde arama yapıldığını söyledi. Özel, ekiplerin arama yaptığı evlerden neler çıktığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ''yolsuzluk'' ve ''kent uzlaşısı'' soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun evlerinde arama yapıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Çanakkale'de, eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise Bodrum'da bulunan evlerine operasyon düzenlendiğini açıkladı.
ÖZGÜR ÖZEL: ÇIKA ÇIKA BU ÇIKTI
Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'e konuşan Özgür Özel, evlerde yapılan operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Ekrem Beyin babasının ve eşinin Bodrum’daki, Çanakkale’deki evlerine operasyon yaptılar. Hukukçu arkadaşlarımız hızla gidip eşlik ettiler. Yoksa kapıyı çilingirle açıp avukat olmadan arama yapmaya kalktılar. FETÖ vari yöntemlerle her şey yapabilirlerdi o evde. Evden 690 Dolar, 10 Euro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş. Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: Dilek İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu tutuklanabilir çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak. Çıka çıka bu çıktı."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı öne sürülmüştü. İHA'nın aktardığına göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı. Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Aramanın nedeni hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.