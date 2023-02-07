İmamoğlu kabusu yaşayan Hatay'da sıfır noktasında

İskenderun’da İBB Ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yakınlarının göçük altından kurtarılmasını bekleyen bir vatandaşı teselli etti. Vatandaşın, “Bunlar İstanbul’dan geldi, Bunlar yetişemiyor. Başka kimse gelmedi” sözlerine, İmamoğlu, “Ekipler yeni başladı. Dua edelim, ümidini kesme” diye cevap verdi.



