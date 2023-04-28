İmamoğlu'nun mitinginde ilginç anlar! Sahneye atılan cep telefonunu alıp...

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanmaları halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alacağını duyurduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, miting maratonuna devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte önce Giresun'daki mitinge katılan İmamoğlu, daha sonra ise Alanya'ya geçerek halka hitap etti.