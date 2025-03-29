İmamoğlu'nun tutuklanması anketlere böyle yansıdı: İşte partilerin son oy oranları
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk genel seçim anketi yayınlandı. İşte SER Araştırma'nın 26 ilde yaptığı anketin sonuçları...
19 Mart sabahı evinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine konuldu.
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İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başta İBB binasının bulunduğu Saraçhane olmak üzere birçok ilde protesto gösterileri düzenlendi.
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İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kamuoyu araştırma şirketleri kolları sıvadı.
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CHP BİRİNCİ PARTİ
SER Araştırma'nın 24-27 Mart tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı çalışmada; CHP'nin yüzde 33,8 ile birinci parti olduğu görüldü.
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