İmamoğlu'nun tutuklanması anketlere böyle yansıdı: İşte partilerin son oy oranları

CHP BİRİNCİ PARTİ

SER Araştırma'nın 24-27 Mart tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı çalışmada; CHP'nin yüzde 33,8 ile birinci parti olduğu görüldü.