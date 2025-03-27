İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yeni anket: Her 4 kişiden 3'ü aynı şeyi düşünüyor
KONDA Araştırma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, İmamoğlu'nun tutuklanmasını haksız bulanların oranı yüzde 65 oldu. Her 4 kişiden 3'ü ise eylemleri meşru bulduğunu ifade etti.
19 Mart sabahı gözaltına alından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler ve protesto gösterileri sürerken yeni bir anket yayımlandı.
KONDA Araştırma, 24–25 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği ve kamuoyunun İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve sonrasında başlayan protestolara bakışını ölçtüğü araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
YÜZDE 73 EYLEMLERİ DESTEKLİYOR
KONDA'nın anketine göre, katılımcıların yüzde 21'i eylemlerin tamamen haklı olduğunu savundu. Yüzde 52'lik kesim ''Düzeni bozmadıkça eylemler haklıdır'' görüşünde olduğunu bildirdi. ''Eylemler haksızdır'' diyenlerin oranı ise yüzde 27 oldu.
Buna göre toplumun yüzde 73’ü, Saraçhane merkezli protestoları meşru buluyor.
TUTUKLAMA KARARINA TEPKİ BÜYÜK
Ankete katılanlara "Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 65'i “Tutuklama kararı yanlıştır.” derken, yüzde 30'u “Doğrudur.” yanıtını verdi.
Yüzde 5 ise “Fikrim yok.” dedi.