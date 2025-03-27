İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yeni anket: Her 4 kişiden 3'ü aynı şeyi düşünüyor

YÜZDE 73 EYLEMLERİ DESTEKLİYOR

KONDA'nın anketine göre, katılımcıların yüzde 21'i eylemlerin tamamen haklı olduğunu savundu. Yüzde 52'lik kesim ''Düzeni bozmadıkça eylemler haklıdır'' görüşünde olduğunu bildirdi. ''Eylemler haksızdır'' diyenlerin oranı ise yüzde 27 oldu.

Buna göre toplumun yüzde 73’ü, Saraçhane merkezli protestoları meşru buluyor.