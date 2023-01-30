İmamoğlu’nun ziyaretiyle gündem olan isim ''Winter is coming'' dedi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretinden sonra sosyal medyada çok konuşulan Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kullanıcıların kendisini benzetmeleri sonucu Game Of Thrones göndermeli bir paylaşım yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun,Bilecik Belediyesi’ni ziyaret etmişti.
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İmamoğlu’nu Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı karşıladı.
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Ziyaretin ardından ise sosyal medyada Subaşı’nın ismi konuşuldu.
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Subaşı, kendisine yakıştırılan Game Of Thrones benzetmelerinin ardından ‘winter is coming’ paylaşımı yaptı.
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