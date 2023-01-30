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  4. İmamoğlu’nun ziyaretiyle gündem olan isim ''Winter is coming'' dedi

İmamoğlu’nun ziyaretiyle gündem olan isim ''Winter is coming'' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretinden sonra sosyal medyada çok konuşulan Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kullanıcıların kendisini benzetmeleri sonucu Game Of Thrones göndermeli bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu’nun ziyaretiyle gündem olan isim ''Winter is coming'' dedi - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun,Bilecik Belediyesi’ni ziyaret etmişti. 

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İmamoğlu’nun ziyaretiyle gündem olan isim ''Winter is coming'' dedi - Resim: 2

İmamoğlu’nu Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı karşıladı.

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İmamoğlu’nun ziyaretiyle gündem olan isim ''Winter is coming'' dedi - Resim: 3

Ziyaretin ardından ise sosyal medyada Subaşı’nın ismi konuşuldu.

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İmamoğlu’nun ziyaretiyle gündem olan isim ''Winter is coming'' dedi - Resim: 4

Subaşı, kendisine yakıştırılan Game Of Thrones benzetmelerinin ardından ‘winter is coming’ paylaşımı yaptı.

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