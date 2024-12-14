İmar hakkı aktarımı sisteminin adım adım ayrıntıları belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "imar hakkı aktarımı" konusunda herkesin aklındaki 5 soruya yanıt verdi...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" değişikliğiyle yürürlüğe giren "imar hakkı aktarımı" ile ilgili 5 soruda merak edilenleri yanıtladı.
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 5 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle İmar Hakkı Kanunu'na "imar hakkı aktarımı" tanımı eklendi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, imar hakkı aktarımı konusunda yurttaşların merak ettiği sorular ve yanıtlarına yer verildi. Buna göre, 5 soruda imar hakkı aktarımına ilişkin merak edilenler ve Bakanlığın verdiği yanıtlar şöyle:
1- Hangi arsaları kapsayacak?
İmar planları içinde 2019 öncesinde (okul, hastane, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı gibi) kamu hizmet alanlarına ayrılan ancak uzun yıllar vatandaş mülkiyetlerindeki kamulaştırılamamış parselleri kapsayacak.