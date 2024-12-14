İmar hakkı aktarımı sisteminin adım adım ayrıntıları belli oldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, imar hakkı aktarımı konusunda yurttaşların merak ettiği sorular ve yanıtlarına yer verildi. Buna göre, 5 soruda imar hakkı aktarımına ilişkin merak edilenler ve Bakanlığın verdiği yanıtlar şöyle: