IMEI kayıt ücretinden MTV'ye, pasaporttan ehliyet harçlarına... Zam, zam, zam...

IMEI kayıt ücretinin yanı sıra Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) de ciddi bir artış bekleniyor. 2024 yılında 1600 cc motor hacmine sahip araçlar için 5.851 TL olan MTV, 2025 yılında yüzde 45 artışla 8.484 TL'ye çıkacak. MTV, motorlu taşıt sahipleri için önemli bir maliyet kalemi olmaya devam edecek.