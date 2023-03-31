IMF en zengin 25 ülkeyi açıkladı
Uluslararası Para Fonu IMF dünyada kişi başına düşen milli gelirle en zengin 25 ülkenin ismini açıkladı.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) dünyada kişi başına düşen milli gelirle en zengin 25 ülkenin ismini açıkladı.
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IMF'nin yayınladığı listede ülkelerin zenginlikleri belirlenip listelenirken gayri safi yurt içi hasıla verileri göz önünde tutuluyor. Gayri safi yurt içi hasılanın belirlenmesinde ülkenin ihracat gelirleri, ekonomik gelirleri, tüketim oranı ve 1 yıl içinde ürettiği mal ve hizmetlerin değeri rol oynuyor. Bu değerlerin ülke nüfusuna bölünmesiyle de kişi başına düşen milli gelir elde ediliyor.
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Kişi başına düşen milli gelirin 10 bin 655 dolar olduğu Türkiye ise bu listede yer bulamadı...
İşte Dünyanın en zengin 25 ülkesinin listesi:
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25- Fransa- 42.330 dolar
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