''İmkansız'' denileni başardı! 10 yıl sonra hasada başladı

“Ortalama verim 15-20 kilogram arasında”

Badem bahçesi hakkından bilgiler veren Eren Korkmaz, “Gemerek ile Karaözü köyü arasında bir alandayız. 42 bin metrekare alanda yaklaşık 850 adet badem ağacı bulunmakta. Bunların dikimi 2013 yılında gerçekleşti. O zamandan bu zamana kadar bizler bakımını öğrenmeye çabaladık. İlaçlarıyla ilgili bilgiler edindik. Bunun sonucunda birkaç senedir çok az verimle başladık. Bu sene verim olarak gayet iyi. Ama biz bunu daha da geliştireceğiz. Daha da verim artacak. Çünkü 10 yaşındaki bir badem ağacının ortalama verimi 15-20 kilogram arasında. Ağaçlarda kabuklardan ayrılma oranı yüzde 80’i bulduğu zaman hasadına başlıyoruz. Ağacın altına çadır serip fazla örselemeden yavaş bir şekilde çırpma işlemini gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da kurumaya alıyoruz. Yaklaşık 10 gün kadar gölgede kurutuyoruz. Güneşte kuruduğunda verim kaybına yol açıyor, lezzeti gidiyor” dedi.