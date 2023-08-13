İmza attırılarak istifa eden çalışanlara müjde: Yargıtay'dan emsal karar

Dünyayı sarsan Covid-19 döneminde patronunun 'istifa et' baskısına dayanamayan işçi, istifasını imzalamak zorunda kaldı. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan mağdur işçi, 2007-17/03/2020 tarihleri arasında çalıştığını, Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek işçilerinin bir kısmının ücretsiz izne zorlandığını, kabul etmeyen işçilerin istifaya zorlandığını öne sürdü. 13 yıl gibi uzun süre çalışan davacının bütün haklarından feragat ederek istifa etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu beyan ederek, feshin geçersiz olduğunun tespiti ile işe iadesine karar verilmesini talep etti.