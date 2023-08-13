İmza attırılarak istifa eden çalışanlara müjde: Yargıtay'dan emsal karar
İstifa ettirildiğini öne süren işçi, mağdur olduğunu belirterek işe iade davası açtı. İş Mahkemesi'nden eli boş dönen mağdur işçiye Bölge Adliye Mahkemesi'nden sevindiren bir karar geldi.
Dünyayı sarsan Covid-19 döneminde patronunun 'istifa et' baskısına dayanamayan işçi, istifasını imzalamak zorunda kaldı. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan mağdur işçi, 2007-17/03/2020 tarihleri arasında çalıştığını, Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek işçilerinin bir kısmının ücretsiz izne zorlandığını, kabul etmeyen işçilerin istifaya zorlandığını öne sürdü. 13 yıl gibi uzun süre çalışan davacının bütün haklarından feragat ederek istifa etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu beyan ederek, feshin geçersiz olduğunun tespiti ile işe iadesine karar verilmesini talep etti.
PATRON: ZORLA İSTİFA DİLEKÇESİ ALINDIĞI DOĞRU DEĞİL
Mahkemede savunma yapan davalı patron; davacının 17/03/2020 tarihli dilekçe ile istifa ettiğini, işveren feshi olmadığını, pandemi ilanı sonrasında kısa çalışma ödeneğine başvuru yapıldığını, zorla istifa dilekçesi alındığı iddiasının doğru olmadığını beyan ederek, davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın reddine hükmetti.
'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA TERS'
Davacı işçi, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf müracaatını değerlendiren BAM 3. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.
İstifanın işçinin gerçek iradesini yansıtması gerektiğinin vurgulandığı kararda; 13 sene çalıştığı iş yerinden tüm haklarından feragat edip ayrılmanın hayatın olağan akışına ters olduğu hatırlatıldı.