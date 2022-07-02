İmzalar atıldı, toplayın valizleri kutuplara gidiyoruz! Hem de turistik değil, yerleşmeye!

Söz konusu anlaşmanın TBMM’de kabul edilmesi durumunda, Türk vatandaşları; Kuzey Kutup Noktasına sadece bin kilometre mesafede yer alan ve Norveç egemenliğindeki Spitsbergen Takımadaları ve karasularında mülk edinme ve oturma hakkı elde edebilecek, balıkçılık ve avlanma yapabilecek.