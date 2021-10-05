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  4. İnanılması güç olay: Köpek gibi davranarak yılda 9 milyon lira kazanıyor

İnanılması güç olay: Köpek gibi davranarak yılda 9 milyon lira kazanıyor

Kendisini köpek gibi hisseden ve sosyal mecralarda köpek taklidi yaparak içerik üreten 21 yaşındaki genç kadın yılda 9 milyon lira kazanıyor.

Birçok insan, sadık doğaları, oyunculuğu nedeniyle köpekleri sever. Austin Teksas'tan Jenna Philips'in ise, dört ayaklı hayvan dostlarımızla daha güçlü bir bağı var.

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Küçüklüğünden beri kendisini köpek gibi hissettiğini söyleyen Jenna'nın hisleri de genç kadın büyüdükçe güçlenmiş.

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Jenna büyüdüğünde Chicago'da evcil hayvan rolü yapan bir grup insanla tanışacağı bir kongreye katıldı ve orada karşılaştıkları genç kadına ilham verdi.

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İki yıl boyunca klinik optikçi olarak çalışan Jenna, OnlyFans adlı sitede kendisine bir profil oluşturdu. 18 ay boyunca yetişkinler için içerik üretti.

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