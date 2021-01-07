İnanılmaz anlar! Polis basınca nereye kaçacaklarını şaşırdılar

2 GÜN ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ



Polis, aynı mahallede başka bir alkollü eğlence merkezine daha operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerindeki aralarında kadınları da bulunduğu 24 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi Sefa K. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak? suçundan adli işlem başlatıldı. İş yerinin 5 Ocak günü yapılan polis baskınında mühürlendiği, içerideki 45 kişiye aynı şekilde para cezası uygulandığı ve Sefa K. hakkında da yine aynı adli işlem başlatıldığı belirlendi.