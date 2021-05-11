İnanılmaz görüntüler: Savaş uçağı, denizde yüzen insanların arasına düştü

Anne, kızı ve nişanlısı ile kızının hamilelik fotoğraflarını çekmek için plaja gittiklerini, fotoğrafları çekmeye başladığı sırada bir anda uçağın denize doğru iniş yaptığını görünce kamerayı uçağa çevirdiğini ve yere çakıldığı anları çekmeyi başardığını söyledi.