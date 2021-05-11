İnanılmaz görüntüler: Savaş uçağı, denizde yüzen insanların arasına düştü
Florida'da bulunan Cocoa Beach plajına, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir uçağın düşme anları fotoğraf karelerine yansıdı.
Hamileliğini ölümsüzleştirmek için sahilde fotoğraf çektirmek isteyen genç kadın, hafızasından silemeyeceği bir kazaya şahit oldu.
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Anne, kızı ve nişanlısı ile kızının hamilelik fotoğraflarını çekmek için plaja gittiklerini, fotoğrafları çekmeye başladığı sırada bir anda uçağın denize doğru iniş yaptığını görünce kamerayı uçağa çevirdiğini ve yere çakıldığı anları çekmeyi başardığını söyledi.
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Uçak denize çakıldıktan sonra plajda yüzenler pilota yardım etmek için uçağa doğru yüzdü.
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Pilot yara almadan kendi çabaları ile uçaktan çıkmayı başardı.
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