İndirim 4 gün sürecek! Tarım Kredi Kooperatif Market yeni listeyi paylaştı

Yeni yıl ile birlikte zincir marketler fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlattı. ŞOK Marketler ve Migros ocak ayı boyunca yüzlerce üründe sabit fiyat uygulanacağını duyururken, Migros, CarrefourSA ve Happy Center birçok üründe yüzde 50'ye varan indirim yaptığını açıkladı.



İndirim rüzgarı devam ederken Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ocak ayına özel güncel indirimli ürünler listesi yayınlandı. 5-8 Ocak tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirimler yer alıyor.

İşte indirimli ürünlerin listesi...