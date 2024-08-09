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İndirim izdihamı tekme-tokat kavgaya dönüştü

Hatay'da bir market açılışında izdiham çıktı. Müşteriler arasında çıkan kavga kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
İndirim izdihamı tekme-tokat kavgaya dönüştü - Resim: 1

Geçtiğimiz gün Hatay’ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde bir marketin marketin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa özel indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar markete akın ettiler. 

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İndirim izdihamı tekme-tokat kavgaya dönüştü - Resim: 2

Marketin kapılarının açılmasıyla başlayan yoğunluk ilerleyen süreçte de devam etti. Market içerisinde erkek müşteri grubu arasında başlayan sözlü tartışmaysa kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. 

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İndirim izdihamı tekme-tokat kavgaya dönüştü - Resim: 3

Markette yaşanan izdiham ve yaşanan kavga kameraya yansıdı. Kavgada yaralanan olmazken vatandaşları sakinleştirense market çalışanları oldu.

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