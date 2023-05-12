İndirim var diye birbirlerini ezip dükkanı talan ettiler
Bursa'da ev eşyası satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince sabahın ilk ışıklarından itibaren gelen kalabalık izdihama neden oldu. İçeri girmek isteyen binlerce kadın birbirini ezerken, bazı vatandaşlar bir ürün yerine daha fazla alınca aralarında yaşanan sözlü tartışmalar kameraya yansıdı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yeni ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi.
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İHA'nın haberine göre indirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.
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Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı.
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Binlerce vatandaş kapıları zorlarken içeri giren vatandaşlar adeta dükkanı talan etti.
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