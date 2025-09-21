İndirimi duyan kapıya dayandı, bir şehir karıştı, polis de ne yapacağını şaşırdı
Karaman'da bir takı ve kozmetik ürün satışı yapan mağazanın açılışında yaşanan izdihamda hem vatandaşlar hem iş yeri çalışanları hem de polis zor anlar yaşadı.
Karaman'daki bir takı ve kozmetik ürün mağazası açılışındaki kampanyayı duyan kadınlar sabahın erken saatlerinde mağaza önüne gelerek sokağı trafiğe kapattı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen kadınlar saat 11.00'da mağaza kepenklerinin açılmasıyla birlikte içeriye girebilmek için kıyasıya yarışa girdi.
Açılan kapılara kadınlar hücum edince, mağaza yetkilileri ve çalışanları durumu kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Görevliler yaşanan izdihamı önleyemeyince polisten yardım istedi.
Bunun üzerine Fenari Mahallesi 9. Sokak üzerindeki iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman sözlü kavgaların yaşandığı izdihamda bazı kadınlarsa izdihamı görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.
Açılışa gelen ve araçlarını sokak girişine hatalı park eden sürücülere ise trafik ekiplerince ceza yazıldı.