İndirimi duyan kapıya dayandı, bir şehir karıştı, polis de ne yapacağını şaşırdı

Karaman'daki bir takı ve kozmetik ürün mağazası açılışındaki kampanyayı duyan kadınlar sabahın erken saatlerinde mağaza önüne gelerek sokağı trafiğe kapattı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen kadınlar saat 11.00'da mağaza kepenklerinin açılmasıyla birlikte içeriye girebilmek için kıyasıya yarışa girdi.