İndirimi duyan koştu!

"DOLARA İNAT İNDİRİME GİTTİK"

Bin 500 metrekarelik bir alanda yaklaşık 26 bin ürünü Van halkı ile buluşturduklarını belirten Tapan, “Van halkının ilk günden gösterdiği yoğun ilgiden dolayı çok memnunuz. Dolara inat indirime gittik" dedi.