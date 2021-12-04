İndirimi duyan koştu!
Van'da yeni açılan mağazanın uygun fiyatlı satışlarını duyan vatandaşlar izdihama neden oldu. Yüzlerce kişi aynı anda mağazaya girmeye çalıştı.
Van Cumhuriyet Caddesi'nde açılış indirimi yapan bir mağaza vatandaşların akınına uğradı.
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Yüzlerce vatandaşın içeriye girmek istemesi izdihama neden oldu.
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Açılışla ilgili bir açıklamada bulunan firma yetkilisi Emre Tapan, böyle bir mağaza açarak ucuzluğu Van halkının ayağına getirdiklerini belirtti.
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"DOLARA İNAT İNDİRİME GİTTİK"
Bin 500 metrekarelik bir alanda yaklaşık 26 bin ürünü Van halkı ile buluşturduklarını belirten Tapan, “Van halkının ilk günden gösterdiği yoğun ilgiden dolayı çok memnunuz. Dolara inat indirime gittik" dedi.
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