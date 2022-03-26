İndirimi duyan koştu! Saatler öncesinden kuyruğa girdiler

Yapılan duyuruların etkisi ile sabah erken saatte mağaza önünde toplananlar, saat 12.00’deki açılış saatini bekledi. Sayıları her geçen dakikada artan müşteriler satışların başlaması ile indirimdeki ürünleri almak için büyük çaba harcadı, zaman zaman izdiham oldu.