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İnek, aç kalan kurtlara yem oldu

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde aç kalan kurtlar, sokakta gördükleri ineği telef etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İnek, aç kalan kurtlara yem oldu - Resim: 1

Olay, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesine bağlı Çiyni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalleye inen kurtlar, sokakta gördükleri bir ineği bir süre kovalayarak telef etti. Vatandaşlar tarafından inek mahallenin dışındaki bir tarlada telef edilmiş halde bulundu. 

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İnek, aç kalan kurtlara yem oldu - Resim: 2

Mahallede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen vatandaşlar, ineğin kurtlar tarafından telef edildiğini gördü.

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İnek, aç kalan kurtlara yem oldu - Resim: 3

Kameralara yansıyan olayda kurtların sıkıştırdıkları ineğe mahallede saldırdıkları görülüyor. Daha sonra kurtlardan kaçan inek mahallenin dışına çıkıyor.

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İnek, aç kalan kurtlara yem oldu - Resim: 4
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