İnek, aç kalan kurtlara yem oldu

Olay, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesine bağlı Çiyni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalleye inen kurtlar, sokakta gördükleri bir ineği bir süre kovalayarak telef etti. Vatandaşlar tarafından inek mahallenin dışındaki bir tarlada telef edilmiş halde bulundu.