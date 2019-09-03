İnekleri satıp Avrupa turuna çıktılar: 15 ülkede 25 şehir gezdiler

20 günde 10 bin 500 kilometre yol katettiklerini anlatan Feyzullah Artuç, eşiyle birlikte tarihi ve kültürel yerleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gittikleri her ülkede ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Artuç, "Avrupa'ya gitmemizin amacı tarihi yerleri görmekti. Sofya'dan giriş yaptık. Avusturya, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa'yı gezdik. Yöresel kıyafetlerimizle gezdik. İnsanlar büyük ilgi duydu. Biz de kendi yöresel elbiselerimizi giymekten ve tanıtmaktan zevk duyduk. Paris'te Eyfel Kulesi önünde yöresel kıyafetlerimizle halay çektik. İnsanlar bizi kameraya çekip, eşlik etti. Türk vatandaşları da fazlasıyla ilgi gösterdi. Herhangi bir olumsuzluğa denk gelmedik. Yardımcı oldular. Dürüstçe, bize yol gösterdiler. Çok memnun kaldık. Kültürel değerlerin yüksek olduğunu gördük" dedi.